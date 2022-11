Lepore incontra cittadini di via Azzurra: "Impegno del sindaco ma vigileremo"

Oltre un'ora e mezza di faccia a faccia con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, per la delegazione dei cittadini della di via Azzurra e dintorni che nelle ultime settimane hanno fatto sentire la propria voce per ottenere un aumento della sicurezza stradale nella propria zona.

I residenti, nella serata di ieri, hanno incontrato sia il sindaco che l'assessora alla Mobilità, Valentina Orioli, insieme al dirigente del settore Mobilità, Cleto Carlini. Nel corso dell'incontro sono stati discussi "tutti i punti della lettera" inviata pochi giorni fa al sindaco "e abbiamo posto alla loro attenzione tutte le problematicità, non solo di via Azzurra- fanno sapere i cittadini al termine dell'incontro- ma anche delle strade limitrofe, con attenzione particolare alla sicurezza stradale nei pressi degli istituti scolastici della zona".

In particolare, "abbiamo sollevato le nostre perplessità sugli interventi previsti dai progetti in fase di realizzazione", spiegano i residenti della delegazione. I rappresentanti di Palazzo D'Accursio, dal canto loro, "ci hanno garantito che approfondiranno la fattibilità delle nostre richieste, con l'obiettivo di arrivare a concreti rallentamenti del traffico soprattutto negli incroci più a rischio", riferiscono i cittadini. "Ora auspichiamo innanzitutto un miglioramento della comunicazione istituzionale sui lavori, nonché ci aspettiamo interventi concreti anche a stretto giro. Su questo saremo vigili e monitoreremo l'andamento dei lavori", è l'avvertimento finale dei cittadini. (Dire)