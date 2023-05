Via Barbieri: Bnb abusivo trovato aperto, nonostante lo stop della questura

Bnb abusivo chiuso di nuovo in Bolognina. Un provvedimento amministrativo di chiusura tmeporanea dell'attività non è sembrato indisporre più di tanto i titolari di una struttura ricettiva di via Babieri, che infatti hanno visto recapitata un'altra ordinanza di chiusura per altri 15 giorni da parte della questura di Bologna.

L'esercizio in questione infatti già lo scorso 21 aprile era già stato trovato inottemperante alle prescrizioni di legge, come per esempio, l'obbligo di registrazione degli ospiti in struttura e neanche le autorizzazioni previste per l’apertura di questo tipo di esercizi. Durante un controllo di verifica, gli agenti si sono trovati la struttura in piena attività, incurante della prescrizione di chiusura già notificata. Emesso quindi un provvedimento fotocopia che impor alla struttura di chiudere i battenti per altri 15 giorni. Se anche questo provvedimento verrà violato il rischio di aggravamento della misura si farà più concreto, arrivando anche al ritiro della licenza.