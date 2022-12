Tentata rapina in farmacia: minaccia addetta con il coltello, lei urla e lo mette in fuga

Un cittadino italiano di 27 anni, originario di Roma ma residente da tempo in città, è stato arrestato dai carabinieri di Bologna dopo una tentata rapina, perpetrata ai danni della farmacia di via Barbieri, in Bolognina.

E successo ieri sera, poco prima della chiusura dell'esercizio commerciale, al quartiere Navile. Con il berretto calato sul volto, il ventisettenne ha fatto il suo ingresso nel negozio, trovando al momento solo una dipendente al bancone, mentre il collega era in magazzino.

La donna, una cinquantenne, non appena ha visto estrarre un piccolo coltello dalla tasca dell'uomo si è messa a urlare a tal punto da richiamare immediatamente anche il collega sul retro. Vista la mala parata il ventisettenne ha desistito dagli intenti e si è messo in fuga. Una fuga durata poco: immediata è partita la chiamata al 112, che ha allertato una pattuglia che si aggirava in zona. Il ragazzo, con alle spalle diversi precedenti specifici in materia, è stato bloccato e arrestato a poca distanza dalla farmacia in questione.