Alla guida senza patente, fa lo spaccone e offre soldi (che non ha) ai poliziotti

Ha fatto offerte a rialzo, ma non ha i soldi con sé. Ieri pomeriggio verso le 17, in via della Barca, all'altezza della rotonda Maracino, gli agenti della volante hanno incrociato una BMW che svoltata repentinamente. Fermata in via Cervantes, sono stati identificati, alla guida, A.O. italiano 19enne, e ,passeggera, una cittadina dell'ex-Jugoslava di un anno più giovane.

Il conducente, sprovvisto di patente perché mai conseguita, come riferisce la Questura, ha assunto un atteggiamento ostile e minaccioso, offendendo gli agenti e cercando di scatenare la colluttazione.

Mentre i poliziotti redigevano il verbale, il 19enne ha pensato di fare lo spaccone, offrendo loro mille euro per evitare il fermo dell'auto. Poi ha alzato la posta a duemila, fino a 5mila, soldi che materialmente non aveva con sé, aggravando quindi la sua situazione.

Infine è stato bloccato. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi e il giovane sanzionato oltre che-per le infrazioni previste dal Codice della Strada, è stato sanzionato ai sensi della normativa anti-covid e denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione.