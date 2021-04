Via Bellaria, spaccio di droga 'senior': scattano le manette a 68 e 71 anni

I due già pregiudicati per reati simili. Le segnalazioni partite dall'intenso viavai da e per l'abitazione

E' stato l'intenso viavai da e per l'abitazione dei due ad attivare le indagini della squadra mobile di Bologna, che l'altro giorno ha arrestato un 68enne e una 71enne per spaccio di droga. Le manette sono scattate dopo che i poliziotti hanno trovato nell'abitazione, in zona via Bellaria, panetti di hashish e buste di marijuana di circa 2,5 Kg per ogni tipo. Gli appostamenti della Mobile però andavano avanti da diverso tempo e avrebbero documentato l'attività contestata.

I due, cittadini italiani già pregiudicati per reati del medesimo tipo, sono stati quindi arrestati e attualmente sono in attesa della convalida da parte del giudice.