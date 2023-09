Via Belle Arti: "Aggredita alle spalle, hanno cercato di violentarmi"

I Carabinieri della Compagnia Bologna Centro sono alla ricerca di due giovani che nella notte tra giovedì e venerdì hanno tentato di violentare, in via delle Belle Arti, una donna di una trentina d'anni che stava rincasando. I due, stando alla testimonianza della vittima, sono molto giovani e stranieri, probabilmente nordafricani.

Secondo quanto ricostruito finora, uno dei due ha bloccato la ragazza alle spalle e l'altro stava per violentarla. Fortunatamente le urla della vittima hanno richiamato alcuni passanti, il cui arrivo ha messo in fuga i due giovani. Gli stessi passanti hanno poi chiamato i Carabinieri, mentre la donna è andata in ospedale per le cure del caso e ieri ha sporto denuncia ai militari, che ora stanno cercando di identificare i responsabili dell'aggressione.