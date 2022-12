Furti di bici in condominio e atti osceni vicino a minori: scattano le manette

Notte movimentata quella dell'altra sera in via Belle Arti, dove la polizia ha arrestato due giovani per furto in concorso. A chiamare lgli agenti sono stati due condomini di un palazzo, allarmati dai rumori sospetti provenienti dal giardino interno. Accanto a una rastrelliera infatti, i due ragazzi stavano armeggiando attorno a una delle biciclette parcheggiate.

La volante li ha rintracciati intorno alle 2:30, a poca distanza dal luogo dei fatti. Per entrambi, risultati poi cittadini gambiani con precedenti alle spalle, sono scattate le manette per furto i abitazione in concorso. Qualche ora prima, al parco dei giardini è stato denunciato un uomo per atti osceni: a detta di due 13enni si sarebbe abbassato i pantaloni in loro presenza. GLi adolescenti hanno quindi chiamato la forze pubblica, facendo scattare la denuncia.