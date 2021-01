Ritira abito in lavanderia, derubato davanti casa: ma poco dopo l'inaspettata riconsegna

Neppure il tempo di aprire il portone, che qualcuno aveva già arraffato l'abito costoso, fresco di tintoria, dal cestino della sua bicicletta, parcheggiata proprio davanti casa. E' successo ieri sera, in via delle Belle Arti. Vittima del furto repentino è un signore tedesco.

Secondo la ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, la vittima, che stava rientrando a casa in bicicletta dopo aver ritirato l'abito in lavanderia, una volta posteggiata la bici si è avvicinata al portone per inserire le chiavi nella toppa. l'abito è rimasto appoggiato sulla bici. Una volta messo il piede nello stabile, il ciclista si è ricordato dell'abito. Così è tornato in strada per recuperarlo, senza trovarne traccia.

La vicenda però non si è conclusa lì. Intorno alle 21, durante un servizio di controllo in centro, alcune pattuglie si sono recate in piazza Scaravilli dove erano presenti numerosi giovani assembrati, la maggior parte dei quali alla vista degli equipaggi si è dispersa. Sette sono stati i soggetti sanzionati. E proprio in quel frangente gli agenti hanno notato un soggetto particolarmente agitato dalla loro presenza. L'uomo, gambiano del 1990, pregiudicato e senza fissa dimora, sottoposto a controllo è risultato in possesso di 3,5 gr di marijuana. Non solo: all'interno del suo zaino gli operatori hanno trovato un abito elegante da uomo accuratamente ripiegato corrispondente a quello rubato poco prima. Memori dell'intervento, i poliziotti hanno contattato la vittima e restituito l'abito del valore di 450 euro. Il gambiano invece è stato denunciato per possesso di stupefacenti e anche per ricettazione.