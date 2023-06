Aggredisce una donna all'alba e la deruba: arrestato grazie a una passante

Importante la collaborazione di una cittadina che ha portato all'arresto per rapina da parte degli agenti del Commissariato 2 torri - San Francesco di un cittadino gambiano 30enne.

Dalla ricostruzione e sulla base delle testimonianza, l'uomo, irregolare sul territorio italiano e con precedenti di polizia per diversi reati contro il patrimonio, alle 6 di questa mattina, in via Belmeloro, ha aggredito alle spalle una donna di 37 anni e l'ha derubata di circa 30 euro e della sigaretta elettronica.

Gli agenti della volante del commissariato, arrivati sul posto, hanno rintracciato e bloccato il 30enne anche grazie alla segnalazione di una passante che ha fornito le indicazioni sulle vie di fuga del rapinatore, trovato con la refurtiva. Dopo l'arresto è stato stabilito il processo on rito direttissimo che si terrà lunedì 5 giugno.

La Polizia ha sventato ieri mattina una rapina a un furgone portavalori diretto all’ufficio postale di piazza della Pace a Calderara di Reno. La squadra mobile di Bologna ha arrestato tre uomini di 30, 35 e 38 anni originari del foggiano.

Alcuni giorni fa sono stati rintracciati i presunti autori di una rapina efferata ai danni di due ragazze che stavano tornando a casa la notte del 22 maggio. Una di loro, una italiana poco più che 20enne, è stata portata in ospedale dopo aver ricevuto probabilmente anche un pugno sul volto. I rapinatori sono stati catturati dalla Squadra mobile dopo poche ore e "fuori zona".