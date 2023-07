Si denuda e allunga le mani: paura al centro massaggi in via Bentini

Un soggetto di nazionalità italiana di 28 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale e insolvenza fraudolenta.

È successo ieri sera in via Bentini dove le volanti sono state chiamate dalla titolare di un centro massaggi, la quale stava avendo un problema con un cliente.

Secondo quando accertato ascoltando direttamente la vittima, il ventottenne avrebbe cercato di approfittare di lei dopo aver richiesto un trattamento.

La vittima ha raccontato che l'uomo, una volta da soli nel box per effettuare il massaggio in questione, si è completamente denudato, cercando insistentemente di allungare le mani sulla dipendente, una 25enne italiana, che poi è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto.

Ulteriore accertamenti hanno riscontrato come il ventottenne in questione non avesse nemmeno i denari necessari per pagare la prestazione originariamente pattuita. Dopo i dovuti accertamenti Il ragazzo è stato portato in questura.