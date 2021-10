Tassista rapinato dai finti clienti: minacciato con un cutter e ferito

Prima gli hanno chiesto una normale corsa, fino al Sant'Orsola. Poi, con un cutter lo hanno rapinato, ferendolo leggermente. La polizia è alla ricerca dell'identità di una coppia di un uomo e una donna, sulle prime spacciatisi per turisti, che nel pomeriggio di ieri ha derubato con la violenza un 53enne, cittadino italiano, autista di taxi.

I due, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sono saliti in piazza Malpighi. All'arrivo all'ospedale, in verità lungo via Bentivogli in Cirenaica a pochi passi dal nosocomio, l'uomo ha estratto un cutter e lo ha puntato alla gola del conducente, per poi farsi consegnare portafoglio e incasso, in tutto 130 Euro. Nella concitazione del momento il 53enne ha rimediato anche un piccolo taglio alla mano. A cose fatte, i due poi hanno tagliato per la Cirenaica alla spicciolata. I poliziotti hanno trovato alcuni indumenti e il portafoglio del tassista poco lontano.