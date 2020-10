Via dei Bersaglieri, pipì davanti alla caserma: multa da capogiro per due studenti

"Non sapevamo che urinare in strada fosse vietato". Così si sono giustificati due studenti, una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 20, quando hanno visto i Carabinieri.

E' accaduto questa notte intorno alle 2, quando i militari addetti alla vigilanza della Legione Carabinieri Emilia Romagna, in via dei Bersaglieri, hanno sorpreso i due ragazzi che stavano urinando in compagnia, davanti all’ingresso della caserma intitolata a “Luciano Manara”.

Sul posto quindi sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, ma i due hanno sminuito la vicenda, dicendo di non essere a conoscenza che urinare per strada fosse stato vietato. Per i due studenti è scattata una sanzione di 3.333 euro a testa.

Un 21enne di Crevalcore era finito nei guai per vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle forze armate. Quando i Carabinieri, nel corso dei servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hann controllato un gruppetto di giovani, invitandoli a seguirli al comando, uno di loro aveva urinato sul muro della caserma, sorridendo alle videocamere di sorveglianza.

Cosa dice la legge

Urinare in strada non è più reato, come prevedeva l'articolo 726 del Codice Penale, "Atti contrari alla pubblica decenza". Dopo il decreto sulla depenalizzazione del 2016, è considerato illecito amministrativo. Si rischia però una multa salatissima, fino a 10.000 euro.