Prende il cucciolo a pugni sul muso e minaccia i passanti

Ha cominciato a prendere a pugni il cucciolo che portava appresso, minacciando pure i pochi passanti che gli avevano detto di fermarsi. Anche per questo un 34enne, cittadino tunisino con precedenti, è stato denunciato dalla polizia, deferito per maltrattamenti su animali e minacce. E' successo in via Ludovico Berti, intorno alle 21 della scorsa sera.

A chiamare la polizia sono stati appunto alcuni passanti, che hanno notato come iltrent0enne stesse percuotendo con insistenza la bestiola, un molosso di tre mesi, sula faccia. A nulla sono valsi i tentativi di fare desistere il giovane, fino all'arrivo degli agenti.