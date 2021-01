Barca, un chilo di cocaina nel cestino della bici: ammanettato dalla Squadra mobile

Ieri, 11 gennaio, la Squadra Mobile ha arresta B.H., cittadino albanese 47enne, incensurato, per spaccio di stupefacenti.

I poliziotti della Squadra Mobile, IV Sezione contrasto al crimine diffuso, durante un servizio di appostamento contro i reati predatori, hanno notato l'uomo a bordo di una bicicletta che si aggirava, tra i garage di via Bertocchi, nel

quartiere Barca.

I poliziotti lo hanno così identificato, ma l'atteggiamento troppo nervoso del "ciclista" ha portato alla perquisizione. Gli agenti hanno aperto una borsa, nel cestino della bici, e hanno trovato “un mattone” sottovuoto, A un controllo più approfondito, è risultato contenere cocaina pari a poco più di un chilo.

La cocaina immessa sul mercato avrebbe fruttato intorno ai 100.000 euro.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e tradotto in carcere per la convalida come disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna.

Il 7 gennaio scorso, i Carabinieri di Anzola dell'Emilia, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, hanno eseguito una perquisizione che ha permesso di rinvenire più di un etto di Hashish e cinquanta grammi di Marijuana nonché bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Una 32enne è finita in manette.