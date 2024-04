Dal centro alla periferia: vetri spaccati e danni alle auto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Vetri della auto spaccati per rubare all'interno e, come spesso accade, il danno è superiore alla refurtiva. Sarebbero una ventina i veicoli danneggiati o depredati in via della Beverara. Gli episodi andrebbero avanti da parecchio tempo,

Un problema quello dei furti che si sposta dal centro storico, dove le spaccate ai negozi, nelle ultime settimane si sono susseguite con cadenza quasi quotidiana, alla periferia.

"Chiediamo che vengano aumentate le pattuglie della polizia locale impiegate per presidiare il territorio - scrive il capogruppo della Lega in Comune, Matte Di Benedetto - Lepore e i suoi continuano a buttare i soldi dei cittadini in misure non utili, quando dovrebbero investire i nostri soldi in misure per la sicurezza - attacca - L’aumento degli agenti, chiesto e quantificato dai sindacati in almeno 100 unità, unito a un loro maggiore impiego per garantire il presidio del territorio, costituiscono la strada giusta da intraprendere per ricominciare finalmente a dare risposte concrete in termini di sicurezza. Lepore e i suoi devono rimettere la tutela della comunità in cima all’agenda politica dell’amministrazione di Bologna”.