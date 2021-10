Via della Beverara: scippo in strada, vittima un 72enne

Un anziano di 72 anni, pensionato, è rimasto vittima di un borseggio in via della Beverara, ieri pomeriggio. In basa a quanto ricostruito, il signore stava camminando da solo quando due persone, descritte come giovani, si sono avvicinate e lo hanno aggredito, strappandogli il borsello contenente il portafogli e i documenti. Il 72enne tuttavia non avrebbe riportato ferite degne i nota, mentre i malviventi sono stati indicati in fuga verso il canale del Navile. Del caso ora si sta occupando la polizia: la refurtiva a ora non è stata rinvenuta.