Via Bibiena: locale affollato e clienti senza mascherina, multe salate al bar

I Carabinieri della Bologna centro hanno sanzionato un bar in via Bibiena per il mancato rispetto delle normative anti-covid.

I controlli sono scattati la notte tra sabato 19 e domenica 20, quando i militari hanno constatato che all'interno del locale era presente un numero eccessivo di clienti, i quali erano anche privi di mascherina, mentre altri stazionavano all'esterno, violando così l'ordinanza comunale, in vigore in zona universitaria, che vieta il consumo di bevande in strada tra le 22 e le 6.

I Carabinieri, sempre all'interno del locale, hanno anche eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un bolognese di 51 anni, con precedenti.