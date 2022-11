Con il cacciavite sulle portiere delle auto: inseguimento in via Boldrini

Una 36enne cittadina italiana è stata arrestata per furto aggravato. E' successo alle 14 di ieri quando la donna è stata sorpresa mentre cercava con un paio di cacciaviti di forzare un'auto parcheggiata in via Boldrini. Il proprietario del mezzo però si è accorto in tempo del tentativo di effrazione e ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, la 36enne ha tentato la fuga gettando a terra due cacciaviti, poi recuperati. L'inseguimento è durato poco: una volta identificata e perquisita, la 36enne è stata ammanettata e portata in questura.