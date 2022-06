Pugni all'auto in sosta, morde un agente e fugge: ammanettato in via Boldrini

Dopo la fuga a piedi è stato bloccato e ammanettato in via Cesare Boldrini un cittadino nigeriano di 25 anni che alle spalle ha precedenti e condanne. Si era sfilato da un gruppetto quando, nel pomeriggio di ieri, 10 giugno, aveva "avvistato" gli equipaggi del commissariato Due Torri - San Francesco e del Reparto Prevenzioni crimine in servizio di controllo straordinario in Piazza XX Settembre e vie limitrofe.

Dopo essere stato inseguito, l'uomo con diversi precedenti, due arresti e condanne per spaccio nel 2020 e nel 2021, ha danneggiato un'auto in sosta e, per divincolarsi e scappare, ha morso un agente di polizia che ha riportato 5 giorni di prognosi. Infine in via Boldrini è stato definitivamente bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Lungo il tragitto percorso dal 25enne, che ha anche rimediato una denuncia per aver fornito false generalità, sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish ed effettuato un sequestro a carico di ignoti.

Il giorno precedente, sempre in Piazza XX Settembre, un 49enne cittadino tunisino con precedenti è stato arrestato dalla polizia, colto in flagranza. Quando le volanti hanno cinturato la zona si è scatenato il fuggi fuggi generale. Addosso al 49enne sono stati trovati 195 euro in contanti e 65 grammi di hashish, motivo per il quale alla fine degli accertamenti lo stesso è stato ammanettato e portato via dagli agenti.