Via Boldrini, accovacciato tra i cespugli "lascia" un ovulo di anfetamine

La Polizia ha denunciato un uomo e una donna di 30 e 34 anni, senza fissa dimora, nella serata del 27 agosto in via Boldrini. Una pattuglia in servizio di controllo nella zona stazione ha notato un uomo, cittadino colombiano 34enne, accovacciato tra i cespugli, in compagnia di una italiana, i quali hanno subito tentato la fuga.

Gli agenti hanno ricostruito che l'uomo aveva defecato in strada per espellere un ovulo ingerito contenente anfetamina. La donna, trovata in possesso di un flacone di metadone e di una tessera sanitaria intestata a un'altra cittadina, si è scagliata contro i poliziotti e per questo è stata denunciata per ricettazione, oltraggio e resistenza. Il 34enne è stato denunciato per resistenza. Entrambi sono stati denunciati per spaccio.