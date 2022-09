Via Boldrini, spaccio in auto: fermato con oltre trenta grammi di Mdma

Un giovane di 24 anni è stato fermato ieri sera in via Boldrini, zona stazione centrale, dai carabinieri, e arrestato per spaccio al termine di una perquisizione. Il ragazzo è stato sorpreso mentre era alla guida della sua auto da un controllo dei militari dopo, secondo quanto riportato, aver ceduto al passeggero quella che poi si è rivelata essere una dose di Mdma, uno stupefacente facente parte della famiglia delle metanfetamine.

Il ragazzo è stato così fatto scendere e perquisito. I militari hanno esteso poi la perquisizione anche all'auto e al domicilio del soggetto, trovando in tutto trenta grammi di sostanza insieme a 500 euro e vario materiale da confezionamento. Dopo i dovuti accertamenti il giovane è stato portato via in manette, mentre il passeggero dell'auto è stato segnalato alla prefettura come assuntore abituale.