Non si ferma all'alt, nello scooter oltre un Kg di droga

Cinque confezioni per un totale di 1Kg e 3 etti di marijuana, tutti occultati nel sottosella di uno scooterone. E' quanto hanno rinvenuto gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio dopo un controllo in via Bolognese ieri sera.

A essere arrestato per spaccio è stato un cittadino italiano di 46 anni, originario del napoletano, con diversi precedenti per reati sia contro la persona che contro il patrimonio, oltre che per droga. Il tutto si è sviluppato in pochi minuti, intorno alle 20:30: mentre la volante della polizia transitava in strada, lo scooter ha cominciato a effettuare alcune manovre sospette, fino ad accelerare e sfuggireall'alt intimatogli. Il mezzo è stato comunque fermato dopo un brevissimo inseguimento, ed è quindi scattata la perquisizione. Di qui il rinvenimento e l'arresto per spaccio, ora in attesa di convalida da parte del giudice.