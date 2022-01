Incidente durante lavori Hera a Borgo Panigale: operaio ferito

Incidente in tarda mattinata in via Bombelli, a Borgo Panigale, dove un operaio è rimasto leggermente ferito durante alcuni lavori Hera sulla rete idrica. In base a quanto ricostruito sembra che l'addetto stesse manovrando un piccolo escavatore in prossimità di un tratto dove ra stata segnalata una rottura dell'impianto.

Per cause ancora in corso di accertamento ma forse per l'erosione dovuta alla perdita, sotto l'escavatore si è aperte una piccola voragine che ha fatto affondare su un fianco la macchina operatrice. Sul posto sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco per estrarre l'uomo e portarlo in ospedale.

Disagi per la distribuzione dell'acqua potabile. In tutto sarebbero circa 150 le utenze rimaste senza servizio. Il pronto intervento di Hera sta provvedendo con la fornitura di sacche d'acqua.