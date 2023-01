Razzìa dentro le auto e vetri rotti: preso uno dei ladri-vandali

Un 29enne, cittadino moldavo, è stato arrestato per tentato furto dalla polizia. Il giovane è stato bloccato poco lontano da via Bombicci, zona Fossolo, ritenuto come responsabile di una serie di atti di vandalismo ai danni di alcune auto in sosta, danni condotti al solo scopo di asportare materiale contenuto all'interno degli abitacoli.

Il ragazzo non avrebbe agito sa solo: un testimone,che opi ha chiamato la polizia, ha riferito come a dedicarsi ai danneggiamenti fossero due soggetti, poi fuggiti quando hanno capito di essere stati notati. In tutto gli agenti hanno ricostruito un totale di quattro danneggiamenti compiuti dal soggetto in questione, ma il sospetto è che vi siano state molte di più le auto 'visitate' dal 29enne.

In possesso al giovane infatti sono stati trovate due torce, un coltellino, un paio di occhiali e diverse carte bancomat, presumibilmente asportate in precedenti furti. Sulla base di quanto riscontrato, il 29enne è stato portato in questura.