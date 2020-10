Via Borgo San Pietro chiusa al traffico: sul posto vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri

Traffico bloccato su via Borgo San Pietro, chiusa alla circolazione veicolare dall'altezza di via Finelli. Sul luogo sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze.

L'intervento è tutt'ora in svolgimento. Dalle primissime informazioni apprese sul posto, sarebbe dovuto a un incidente verificatosi nella tarda mattinata odierna all'interno di un condominio di via del Borgo dove erano in svolgimento dei lavori. Da quanto riferisce un residente, ci sarebbe stato un cedimento durante dei lavori in corso all'interno del palazzo

Alcune persone sarebbero rimaste ferite. Da qui l'intervento sul posto anche dei sanitari del 118, giunti con un'automedica e due ambulanze.

(notizia in aggiornamento)