Via Bottego: bar mal frequentato, chiuso dalla questura per due settimane

Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di persone sospette, secondo loro dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. E così hanno in effetti trovato il locale, durante una ispezione, gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Corticella, presentatisi dentro

Per questo la questura ha chiuso per 15 giorni un bar in via Bottego, zona Corticella. La sospensione delle autorizzazioni è stata disposta dalla questore Isabella Fusiello, secondo i dettami del Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza).

Il provvedimento trae origine dal controllo che i Carabinieri hanno fatto, unitamente al Nucleo Cinofili della Polizia Municipale, il 29 luglio scorso all’interno del bar. I militari hanno proceduto all’identificazione di otto clienti, di cui sette con precedenti di polizia (quattro stranieri e tre italiani) e recuperato 50 grammi di hashish, una bilancia di precisione e altro materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente nascosto nell’esercizio. Dopo i dovuti accertamenti, per il titolare del locale sono scattati i sigilli.