Via Santa Caterina, trovato morto in casa: il cadavere era lì da giorni

Il cadavere era lì da diversi giorni e probabilmente, se non fosse stato per le alte temperature, sarebbe rimasto in quello stato ancora a lungo. Così è stato trovato il corpo di un 63enne bolognese, Salvatore Giantomasi, deceduto verosimilmente una ventina di giorni fa nella sua casa di via Santa Caterina angolo via Ca' selvatica, in pieno centro a Bologna. a riferirlo è il Resto del Carlino.

Il cadavere di Giantomasi è stato rinvenuto dopo che i soccorritori e le forze dell'ordine sono riusciti a entrare nell'abitazione del 63enne. Sono stati i vicini ad avvertire chi di dovere, a causa del forte odore di decomposizione che fuoriusciva dall'appartamento.

Sul corpo non vi sembrano esserci tracce di violenza: si ipotizza che il decesso sia avvenuto per una causa naturale, forse un malore. Sempre secondo chi indaga, l'uomo avrebbe parenti nel bolognese ma il 63enne non sarebbe stato in contatto con loro. Infine, convivente con l'uomo, imprenditore, risulterebbe anche una donna di origini thailandesi, che al momento risulta però irrintracciabile.