Polizia interviene per persona molesta: arriva anche un 'giustiziere'

Voleva essere lui a bloccare la persona molesta segnalata alla Polizia in un pub di via Cairoli a Bologna, ed era pure vestito di tutto punto per entrare in azione, con tuta mimetica, basco blu e pettorina con la sigla 'Swat' (acronimo di Special Weapons Assault Team, ndr).

In realtà, però, l'unico risultato ottenuto dall'aspirante 'giustiziere', un 27enne italiano di origini pakistane, è stato quello di disturbare il lavoro degli agenti, che alla fine lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per ubriachezza molesta.

L'episodio, fanno sapere dalla Questura, è avvenuto intorno alle 23 di ieri. La volante del commissariato Due Torri-San Francesco è intervenuta, con il supporto dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, perché era stata segnalata una persona molesta all'interno del locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la persona che cercavano, un 55enne angolano che è stato denunciato per resistenza e oltraggio e sanzionato per ubriachezza molesta, ma hanno dovuto fare i conti anche con il 27enne, che voleva assolutamente partecipare all'operazione. Alla fine, dunque, i poliziotti non hanno potuto fare altro che denunciare e multare anche il giovane. (Ama/ Dire)