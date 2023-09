Fiera, il questore chiude un altro locale

Pugno duro del questore di Bologna, Isabella Fusiello, che più volte ha assicurato il controllo non solo di persone e veicoli, ma anche delle attività commerciali.

Ieri, 22 settembre, è stata la volta di un locale in via Calzoni, in zona Fiera: al titolare è stata notificata la sospensione della licenza per 15 giorni da parte degli agenti di Polizia.

Il provvedimento è scaturito dagli esiti di diversi controlli dei clienti che ha evidenziato criticità in materia di sicurezza.

Diversi locali chiusi dal Questore

Agli inizi di settembre, un decreto di sospensione della licenza aveva fatto a abbassare nuovamente le serrande a un bar di via Marco Emilio Lepido, nel quartiere Navile, già precedentemente chiuso.

A fine luglio, si sono abbassate le serrande di un bar nel quartiere San Donato in seguito a dei controlli dei Carabinieri che hanno accertato come l’esercizio fosse una base per lo spaccio. Pochi giorni prima era toccato, per lo stesso motivo, a una pizzeria a Corticella. In via Boldrini a giugno, gli agenti avevano accertato irregolarità e lavoro minorile, così era stato chiuso un circolo privato. Poi i bar in via Massarenti, via Tibaldi, via Amendola e via Friuli Venezia Giulia per droga, una discoteca per liti e aggressioni, un altro circolo trasformato in sala da ballo in zona Fiera.