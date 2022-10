Occupazione in via Capo di Lucca: "Basta svendere palazzi pubblici, il diritto alla casa riparta da qui"

Occupazione abitativa in via Capo di Lucca. Sin dalle prime ore di stamane una dozzina di militanti del collettivo universitario Luna di sono dati appuntamento davanti un palazzo di proprietà di Asp, in disuso almeno dal 2018. "Basta studentati di lusso mentre chi non si può permettere un affitto esorbitante deve andare a dormire a Crevalcore, da oggi siamo a disposizione per metterci attorno a un tavolo e trovare una soluzione con la proprietà pubblica e il comune per riaffermare il diritto alla casa e a una città che non sia solo a misura di portafogli facoltosi" è il commento a caldo di Luca e Tiziano, due esponenti del collettivo.