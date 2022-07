Cantiere via De' Carbonesi, Confabitare: "Azzerare Imu e Tari a residenti"

Confabitare ha inviato un tecnico, visti i disagi provocati dai lavori in atto in via De' Carbonesi, la strada infatti resterà chiusa fino a marzo 2023. Dopo la preoccupazione dei commercianti, questa volta a protestare per i disagi sono i residenti della via "costretti a convivere per 10 mesi con ruspe e martelli pneumatici. Gli abitanti - 32 nuclei famigliari per un centinaio di persone e 28 studi professionali - lamentano problemi di ogni genere connessi al totale isolamento della via: dalla difficoltà a muoversi e a raggiungere case e uffici, ai ritardi dello smaltimento dei rifiuti, dai mezzi pubblici e di soccorso costretti a bloccarsi ai lati del cantiere, in Via Farini e in Via Barberia, al micidiale mix quotidiano di polvere e rumori sotto le finestre. Un incubo per i 'dannati' di Via De’ Carbonesi, tra cui molti anziani, che svanirà solo nel marzo 2023", scrive Confabitare, associazione proprietari immobiliari.

Alcuni di loro riferisce l'associazione "Si sono rivolti a Confabitare per avere un supporto e dare pubblica voce alla loro protesta. Residenti e studi professionali – spiega il presidente, Alberto Zanni - hanno tutte le ragioni di questo mondo. Quando ho ricevuto le prime segnalazioni, ho inviato un tecnico per monitorare la situazione e in effetti i disagi sono tanti e reali. Capisco l’esigenza di riqualificare la strada, ma i cittadini hanno diritto di muoversi liberamente e di non veder sconvolte per mesi le loro abitudini quotidiane”.

ì“Chiederemo con fermezza al Comune- sottolinea Zanni- l’azzeramento dell’Imu e della Tari per tutto il periodo dei lavori. È già stato fatto, giustamente per i commercianti, non vedo perché non debba essere esteso ai residenti. Non sono mica cittadini di serie B”.