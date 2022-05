Vetrina rotta e negoziante aggredito: "Se aspettavamo poteva finire peggio"

"Appena è entrato ho capito che non sarebbe finita bene, così ho chiamato subito il 113". Si sfoga così uno dei soggetti che ieri pomeriggio intorno alle 15 ha assistito alla tentata rapina ai danni di un negozio di abbigliamento in via De' Carracci.

Per questo un 35enne, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dalla polizia, intervenuta sul posto appena in tempo per evitare ulteriori escalation. Il titolare del negozio infatti era stato aggredito, mentre la porta della vetrina del locale -che vende articoli di abbigliamento sportivo- era stata danneggiata. Alla base della colluttazione, la pretesa del trentenne di non pagare un paio di pantaloni.

Al momento dell'irruzione del soggetto dentro al piccolo spaccio vi erano anche alcuni clienti, che hanno avvertito la polizia che le cose si stavano mettendo male. "Lui lo si conosce -chiosa uno degli avventori del negozio- ha già portato disturbo anche a qualche negozio della zona, ma mai fino a questo punto. Ieri si è presentato già agitato dentro il locale, poi ha arraffato un paio di pantaloni e voleva a tutti costi portarseli fuori senza pagare. Il titolare si è messo in mezzo ed è stato aggredito. Per fortuna abbiamo chiamato la polizia subito, perché se aspettavamo poteva finire peggio".

Già con alle spalle diversi precedenti per reati analoghi, ora il 35enne dovrà rispondere anche di tentata rapina aggravata. In zona, scambiando alcune parole con i commercianti, non si nota però eccessivo trambusto. "Certo non girano belle facce -chiosa la commerciante che vende camice all'angolo con via Matteotti- ma noi fino a ora no abbiamo avuto mai problemi particolari".