Sosta selvaggia delle auto in stazione: il Comune piazza i new jersey in via De' Carracci

Giro di vite del Comune per la sosta selvaggia nei pressi della stazione. Palazzo D'Accursio comunica che, a partire da oggi, verranno collocati "elementi dissuasori di tipo New Jersey" tra via Fioravanti e via Matteotti, per evitare le consuete file chilometriche di mezzi fermi per scaricare e caricare i passeggeri diretti in stazione.

Da anni infatti "si registra un diffuso fenomeno di sosta e fermata irregolare di auto che lasciano persone dirette in stazione o le riprendono" specifica il municipio, aggiungendo che per accompagnare le persone che devono partire o arrivare con il treno esiste il Kiss and Ride.

Accessibila sia da via Svampa che dal sottopasso di Bovi Campeggi (quest'ultimo in entrambe le direzioni) il Kiss adn rida è "appositamente predisposto a servizio della sosta breve degli autoveicoli per la stazione, fino a 15 minuti e con esclusione dei mezzi alimentati a GPL. Il servizio è attivo con orario 5.30-23 con accesso da via Svampa e dal nuovo sottopasso Ernesto Maserati e uscita su via Serlio".

Sosta selvaggia "nonostante i controlli"

"Questo provvedimento ha l'obiettivo di far comprendere ai cittadini l'utilizzo corretto di un'infrastruttura per l'accessibilità alla stazione dell'Alta Velocità che oggi è pienamente funzionante – precisa l'assessora alla Nuova mobilità e infrastrutture Valentina Orioli - e al tempo stesso di rendere più vivibile lo spazio in via Carracci che viene utilizzato impropriamente nonostante i controlli".



"Un problema sentito dai cittadini e di cui il Quartiere si è fatto carico – è il commento della presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni -. Oggi si concretizza una risposta capace di limitare la sosta irregolare e di mettere in protezione pedoni e ciclisti".