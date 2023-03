Calci al taxi che rifiuta la corsa, poi se la prendono con i poliziotti

Un uomo e una donna sono stati denunciati dalla Polizia dopo una chiamata al 113 arrivata all'alba di questa mattina. Poco prima delle 6 infatti un tassista ha allertato la centrale operativa riferendo di due soggetti molesti in via Carracci. Arrivata sul posto, la volante ha identificato e denunciato un uomo di origini argentine di 35 anni e una donna italiana di 28.

Il tassista ha riferito di essere stato fermato, ma di aver rifiutato la corsa quando si è reso conto che entrambi erano ubriachi. Mentre l'uomo ha aperto la portiera ed è salito comunque a bordo, la 28enne, tra urli e ingiurie, ha preso a calci l'auto danneggiando il cofano e lo specchietto retrovisore.

Ne hanno avute anche per gli agenti che sono stati spintonati e insultati. Infine hanno rimediato una sfilza di denunce: l'uomo per resistenza o oltraggio, la donna per resistenza, oltraggio e danneggiamento. Entrambi sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta.

A gennaio un tassista era finito al Pronto soccorso dopo essere stato picchaito da due uomini. Stava facendo scendere dal mezzo dei clienti in via Mentana ed era stato aggredito perchè si sarebbe fermato troppo a lungo.