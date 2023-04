Insulti agli agenti e droga addosso: scattano arresti e denunce

Un arresto e una denuncia per spaccio nelle ultime 72 ore da parte della polizia. In via caduti di Casteldebole nelle prime ore di sabato scorso, un uomo di nazionalità italiana di 20 anni è stato trovato in possesso di cinque grammi di cocaina e oltre 2mila euro in contanti. Il giovane è stato fermato da una volante durante un pattugliamento, mentre era anch'esso a bordo di un'auto. Alla vista del mezzo di pubblica sicurezza, il ventenne si è tradito compiendo manovre contraddittorie e sospette.

Gli agenti, una volta scoperto quanto aveva con sé il ragazzo, hanno deciso di approfondire la perquisizione anche al domicilio del giovane, trovando altri 100 grammi di hashish e oltre 150 di marijuana. Al termine del controllo, il 20enne è stato portato in questura.

E' di ieri sera invece l'intervento in via Marconi che ha visto denunciato un cittadino tunisino di 39 anni, sorpreso a sostare davanti a una banca con fare nervoso. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine per via della vicinanza con un istituto bancario, ma quando gli agenti hanno controllato l'uomo, addosso gli sono stati trovati 7,5 grammi di hashish e qualche banconota stropicciata. Per il 39enne alla fine si è proceduto con una denuncia a piede libero. Qualche ora dopo è toccato a due persone essere denunciate sul posto dagli agenti. Fermata un'auto per un controllo, i poliziotti hanno dovuto vedersela con i passeggeri, che per tutta la durata dell'accertamento non si sarebbero risparmiati in epiteti ed ingiurie nei confronti delle divise. Alla fine , lei classe 1975, lui classe 1998 sono stati deferiti per oltraggio.