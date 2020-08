Sentono i vetri rotti durante l'allenamento: cinque auto danneggiate

Erano impegnati in un allenamento serale nel centro sportivo attiguo a via Cavalieri Ducati, quando dalla strada hanno sentito provenire dei rumori di vetri infranti. Sono stati i componenti di una squadra di calcio a dare l'allarme alla polizia, che alla fine ha denunciato un uomo, sorpreso nelle vicinanze dei veicoli.

Il soggetto, poi identificato in un 42enne cittadino italiano, alla richiesta di spiegazioni da parte dei giocatori, ha cercato di allontanarsi proferendo anche qualche minaccia, ma poi è stato bloccato dai poliziotti e deferito per tentato furto aggravato e danneggiamento. In tutto i veicoli danneggiati sono risultati essere almeno cinque.