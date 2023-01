Zona U, litiga con l'amica e sfascia il vetro di un'auto: 23enne nei guai

Non solo era ubriaco, ma ha anche mandato in frantumi il lunotto posteriore di un'auto. E' il "bad show" andato in scena la sera del 25 gennaio alle 22.30 in via Centotrecento, in zona Universitaria.

Il 113 è stato allertato dai cittadini che segnalavano una coppia in lite in strada. Arrivati sul posto gli agenti hanno identificato un cittadino serbo di 23 anni e una ragazza italiana di 20. Dagli accertamenti è emerso che i due si conoscevano da qualche giorno e avevano discusso.

Una lite accesa anche dall'ubriachezza del 23enne che in un impeto d'ira si è scagliato contro un'auto parcheggiata nella via, rompendo il lunotto posteriore.

Il giovane non ha preso bene l'intervento dei poliziotti, ha cercato di fuggire e li ha minacciati. Accompagnato in questura, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e sanzionato per ubriachezza manifesta.

Un episodio simile si era verificato in via Andrea Costa, dove una coppia di fidanzati stava litigando e quando gli agenti si sono avvicinati, l'uomo ha cominciato ad assumere un atteggiamento ostile fino a procurarsi una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e un altro verbale per ubriachezza molesta.