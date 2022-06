Pesta la compagna nel parco pubblico: 34enne in manette

Un 34enne è finito in carcere ieri notte dopo essere stato arrestato dalla polizia per avere malmenato e ferito la propria compagna. E successo nei pressi di una area verde vicino via Cervantes, quartiere Barca. Il soggetto, che già in passato era stato arrestato per lo stesso motivo, è stato fermato dopo che una passante lo aveva visto picchiare violentemente la vittima, una donna di una decina di anni più anziana.

E' stata la stessa vittima, ascoltata dagli agenti, a riferire che la convivenza con lui era ripresa di recente, ma che,conosciuto per la prima volta cinque anni addietro, nel 2019 già lo aveva denunciato per gli stessi motivi. Portata in ospedale per le cure del caso, alla donna sono state diagnosticate due costole rotte e 25 giorni di prognosi. Per lui, cittadino tunisino con numerosi precedenti, si sono aperte le porte del carcere: le accuse sono di maltrattamenti, lesioni personali e violenza privata.