Saffi: armi e un chilo e mezzo di droga in casa e in garage, arrestato 21enne

Un 21enne bolognese è stato arrestato dalla Squadra mobile per detenzione di stupefacenti, ricettazione e possesso abusivo di armi.

E' stato identificato nella serata di ieri, 20 ottobre, quando gli agenti in borghese si sono avvicinati a un veicolo parcheggiato in via Cimabue, zona Saffi, da dove proveniva la musica tutto volume e un forte odore di cannabis. A bordo, il conducente, 21enne, e la passeggera, 19enne. I poliziotti hanno ispezionato il veicolo, dove sono stati rinvenuti tre coltelli, uno dei quali uno con tracce di hashis, quindi il controllo è proseguito con la perquisizione del domicilio del ragazzo, a poca distanza.

In casa, sono stati rinvenuti 70 grammi di marijuna, bilancini e materiale per il confezionamento, oltre a una pistola scacciacani priva del tappo rosso, un bastone telescopico, altre lame e una fede nuziale in oro con l'incisione del nome e della data del matrimonio, avvenuto nel 2010.

Scesi in cantina, all'interno di una borsa frigo, è stato trovato un chilo di marijuana e nel garage, dentro la cassaforte, mezzo chilo di hashish. Il giovane, incensurato, ma già segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, è stato arrestato.