Sassi sul parabrezza: doppio episodio in pochi giorni

Via Arcangelo Corelli

Stanno suscitando qualche preoccupazione gli episodi di danneggiamento che da qualche giorno si stanno ripetendo nella zona di via Corelli, al confine con il territorio di San Lazzaro, e più precisamente lungo la rotonda Mafalda di Savoia.

Ieri, intorno alle 20:45, un autista ha contattato la polizia, segnalando come un sasso di considerevoli dimensioni avesse raggiunto il parabrezza del proprio camion, mandandolo in frantumi.

Giunti sul posto con l'aiuto della scientifica, gli agenti della volante non hanno potuto fare altro che registrare l'episodio. Un episodio che si era ripetuto con modalità del tutto simili lo scorso 28 agosto, quando a essere colpita da una pietra era stata un'auto di passaggio.indagini sono in corso per risalire all'identità degli autori.