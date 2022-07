Incidente mortale a Bologna: sbanda con la moto, morto a 52 anni

Un uomo di nazionalità marocchina di 52 anni è morto questo pomeriggio in seguito a un incidente stradale a Bologna. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, lungo via Corticella, all'altezza dell'ippodromo. Qui il centauro, per ragioni che devono essere ancora chiarite, ha sbandato in sella alla sua moto, una Ducati, finendo per andare a sbattere contro un cassonetto dei rifiuti. In base ai rilievi, condotti dalla polizia locale di Bologna, non sembrano esserci stati altri veicoli coinvolti nell'uscita di strada. Inutili i soccorsi, arrivati sul posto quando l'uomo era già agonizzante e spirato poco dopo.

E' il terzo incidente grave in 36 ore nel territorio bolognese. Ieri il sinistro ad Altedo, dove è rimasto coinvolto un 25enne, mentre nelle pre ore della giornata odierna è una 37enne è morta dopo una uscita di strada in quel di San Giovanni in Persiceto. Qualche giorno addietro il grosso incidente in A1, costato la vita a un 45enne.