Via di Corticella: minacce con il coltello, ma il prelievo al bancomat salta

E' un 32enne la vittima di un tentativo di rapina consumatosi questa notte in via di Corticella, episodio per il quale è poi stato arrestato un uomo di 40 anni. Il tutto si è consumato in pochi minuti, che per la vittima devono però essere stati lunghissimi.

Tutto è cominciato -secondo quanto riferito nelle prime ricostruzioni- quando il quarantenne ha avvicinato la vittima in strada, chiedendole del denaro. Al diniego però , il soggetto ha poi estratto una piccola lama, minacciando il trentenne di usarla se non gli avesse dato il denaro. Qui sarebbe avvenuta una prima cessione di una decina di euro, ma il rapinatore poi si è ingolosito del bancomat e ha intimato al 32enne di recarsi presso uno sportello per il prelievo.

La manovra però non è andata in porto e a questo punto l'uomo con il coltello si è dileguato. E' stato ritrovato in zona poco dopo da una volante della polizia, dopo che la stessa vittima aveva chiamato il 113. Per lui, cittadino pakistano già pregiudicato, sono scattate le manette.