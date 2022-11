Accoltellato alla faccia fuori dal supermercato in via di Corticella

E' stato accompagnato in ospedale con profonde ferite al volto e alle mani un 65enne cittadino marocchino, accoltellato nella serata di ieri poco fuori dal supermercato Pam in via di Corticella. A indagare sui fatti, dopo essere intervenuta, è stata la polizia. Dopo qualche ricerca, gli agenti hanno rintracciato il presunto autore del ferimento, un 49enne cittadino italiano che successivamente ha dato in escandescenze prima di essere portato via in questura.

Ascoltato dai poliziotti, la vittima ha riferito di non conoscere l'aggressore e che, per motivi a lui sconosciuti, il 49enne lo avrebbe aggredito fuori dal punto vendita. Utili a fornire una ricostruzione saranno le telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale. Il 49enne è accusato di lesioni personali aggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.