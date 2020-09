"Andiamo a bere insieme", poi la rapina in Corticella

Quattro soggetti, tra i 24 e i 34 anni sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso ai danni di un 30enne. E' stata la polizia a mettere le manette al gruppo, dopo essere stata chiamata dalla vittima.

In base a quanto ricostruito tutto si è consumato nella tarda serata di ieri. Il 30enne, uscito da un ristorante, si era poi recato da un alimentari ad acquistare degli alcolici. Dentro il negozio avrebbe poi conosciuto il gruppo, tutti più o meno originari di Avezzano, provincia dell'Aquila, e gli sarebbe stato proposto di andare a bere qualcosa a casa dei quattro, in via di Saliceto.

Il 30enne a questo punto ha accettato ed è salito sull'auto con loro. una volta sceso però le cose sono cambiate: i quattro, tutti con precedenti così come anche il rapinato, hanno schiaffeggiato il ragazzo e gli hanno intimato di consegnare bancomat e contanti, risalendo poi subito dopo e allontanandosi con la stessa auto.

Dopo l'accaduto la vittima ha chiamato la polizia, la quale ha intercettato il veicolo nei paraggi. Identificati e perquisiti, tutti sono stati poi portati in carcere in attesa della convalida dell'arresto.