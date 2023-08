Rissa in via di Corticella: sequestrato un martello

Rissa nella serata di ieri in via di Corticella, dove un ragazzo di 38 anni è stato ferito e portato al pronto soccorso. La polizia è stata chiamata intorno a mezzanotte, nei pressi di un bar. Quando la volante è arrivata sul posto della zuffa non vi era più traccia, ma è stato individuato il ragazzo ferito. Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno identificato cinque persone, tutte di nazionalità cinese come la vittima, e sempre nei pressi della tavola fredda, hanno sequestrato un martello. Al temine degli accertamenti tutti gli identificati sono stati denunciati per rissa aggravata in concorso.