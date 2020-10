Incendio nella notte in Mazzini: "Abbiamo sentito alcune esplosioni, poi il buio e le sirene"

Serata movimentata quella di ieri in zona Mazzini, dove in via Dagnini è scoppiato un incendio che ha interessato una cabina Enel. Rogo seguito da un piccolo blackout, durato circa un'ora.

"Ci sono state delle esplosioni" -riferisce un residente della zona- "poi è andata via la luce per una mezz'ora, mentre sono cominciati ad arrivare dei lampeggianti".

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, unitamente alla polizia e ai tecnici Enel. La situazione si è risolta dopo qualche tempo: al momento l'interruzione di corrente, risulta dovuta principalmente a un malfunzionamento di un cavo ad alta tensione, che è andato in corto innescando la serie di scariche e facendo fumo all'nterno della cabina.