Mezz'etto di droga e 900 euro, in manette pusher in monopattino

Un mezzo di trasporto spesso utilizzato dagli spacciatori per spostarsi in fretta senza lasciare tracce, come la targa ad esempio. E' stato fermato proprio mentre sfrecciava su un monopattino un 19enne bolognese, disoccupato, con lo scaldacollo alzato sul volto, lasciando scoperti solo gli occhi.

E' stato notato intorno alle 22.30 di venerdì in via Dagnini, quando, incrociata la volante del commissariato Bolognina-Pontevecchio, ha repentinamente cambiato strada.

Un rigonfiamento sotto il giubbotto ha fatto scattare la perquisizione personale e dell'abitazione: i poliziotti infatti hanno trovato un panetto di hashish per quasi 50 grammi e mezzo grammo di eroina e 900 euro, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Date le precedenti denunce per spaccio, il 19enne è stato arrestato. Verrà giudicato con il rito direttissimo.

Nei giorni scorsi un ventenne è stato arrestato dalla Squadra Mobile, in un parco in zona Lame. Addosso al giovane sono stati trovate 7 bustine e 400 euro in contanti.