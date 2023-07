Prima chiede ospitalità all'ex poi la prende a pugni: lei si rifugia in balcone e chiede aiuto

Un 32enne è stato arrestato dalla polizia venerdì sera in via Dall'Olio per maltrattamenti ai danni della sua ex compagna. L'uomo è stato sorpreso mentre cercava di scappare dal balcone dell'appartamento della donna, cittadina moldava trentenne. E' stata lei stessa a rifugiarsi sul balcone, chiedendo aiuto, mentre i vicini hanno chiamato gli agenti, sentito il trambusto.

All'arrivo delle volanti, il 32enne -identificato poi come cittadino albanese- ha tentato di fuggire calandosi dall'appartamento, ma è stato subito fermato dai poliziotti. A un esame sui precedenti, allo stesso è risultato pendente un provvedimento di divieto di dimora nel comune.

Sia l’uomo che la donna sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari, all’esito dei quali sono state accertate delle contusioni. Sulla base dei primi elementi raccolti, è risultato che i due giovani avessero avuto una relazione, recentemente terminata, durante la quale l’uomo aveva già manifestato in alcune occasioni dei comportamenti aggressivi nei confronti di lei.

In questa ultima occasione, lo stesso 32enne aveva ricontattato la giovane per ottenere una breve ospitalità. Non è passato molto tempo perché le cose cominciassero a precipitare: durante la serata, è scattata la violenza su di lei. All’esito degli accertamenti effettuati l’uomo, già gravato da pregiudizi di Polizia, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e tradotto presso il carcere, in attesa di convalida.