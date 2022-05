Lavori in via De' Carbonesi, Pd: "Verremo incontro a necessità negozianti"

Sui lavori di via De' Carbonesi, il Pd prova a replicare alle accuse di Fdi e Lega sul mancato congruo preavviso degli impattanti lavori previsti da giugno in via de' Carbonesi. Il tema posto dall'odg in consiglio dalle opposizioni "è di estrema attualità e di grande interesse", replica il capogruppo del Pd, Michele Campaniello.

La maggioranza ha però rinviato il documento in commissione: è necessario un approfondimento in quella sede "per capire meglio cosa prevede il regolamento e avviare un'interlocuzione su quali sono in concreto gli strumenti che possiamo mettere in campo per andare incontro alle esigenze manifestate dai commercianti".

Sulla questione era intervenuto anche ilconsigliere regionale e referente bolognese Michele Facci: "Era forse troppo pretendere che l'amministrazione comunale avvissasse per tempo commercianti e residenti, visto che il cantiere di via da' Carbonesi, in procinto di partire il prossimo 6 giugno, renderà di fatto off limits il centro di Bologna per ben nove mesi?".

I lavori sulla strada e alle condotte di gas e scoli

Sono lavori di ampia portata quelli che partono dal 6 giugno 2022. non coinvolgeranno solo via De' Carbonesi, ma nche le strade laterali. Sono previsti prima gli ammodernamenti ai servizi, come acqua e gas, ma anche la rete di raccolta delle acque meteoriche. Successivamente il restyling di superficie, con il disegno dei marciapiedi più larghi e dello slargo di San paolo Maggiore. Il tutto però salvaguardando la carrabilità dei mezzi.

Nel dettaglio, sono previste variazioni nei feriali per le linee 20 e 13, nei T-Days per le linee 14 e 19, tutta la settimana per le linee 11, 29, 30, 38, 39, 52 e 62 e, per le sole corse prolungate a via Marconi e via dei Mille, per le linee suburbane 90 e 96, e il sabato per la linea T2 (tutte le informazioni sono disponibili al link www.tper.it/carbonesi).