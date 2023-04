Via de' Carbonesi pedonale: oggi si parte con la sperimentazione

Sabato, domenica e nei giorni festivi via de' Carbonesi diventa pedonale: da oggi, 8 aprile, si parte con la sperimentazione che amplia l'area di passeggio senza traffico veicolare portando la formula dei T-Days (via Rizzoli, via Indipendenza e via Ugo Bassi) anche alle spalle di San Petronio: transennata, potrà essere percorribile soltanto a piedi e, nella fascia 6-9 del mattino e la sera per rientrare dai residenti. "Cominciare la sperimentazione nel fine settimana di Pasqua trovo che sia positivo - il commento di Dino Candelà, della Sala da barba Candelà - abbiamo già notato la presenza di turisti e toccheremo con mano a partire da oggi l'effetto della chiusura alle auto e agli autobus: contiamo su una buona presenza si 'passeggiatori', mentre per noi che la strada la viviamo quotidianamente (così piccola, ma così trafficata) sarà bello respirare aria più pulita".

Favorevole anche Alessandra Scopelliti, del negozio Calamaio: "Siamo contentissimi e speriamo che la cosa funzioni come nella T, ci piacerebbe vedere tavolini per strada e persone che sono felici di stare qui. I residenti probabilmente avrebbero preferito anche qualche chiusura in più: credo che chiunque si possa abituare a tutto e a parere mio, un centro storico medievale come quello di Bologna (così piccolo come diceva Lucio Dalla) dovrebbe essere tutto chiuso al traffico".

Si poteva fare meglio per Claudio Ceccanti, titolare dell'omonima boutique di scarpe: "Siamo stati preavvisati senza essere stati interpellati, accettiamo questa decisione ma continuo a pensare che i nostri 120 metri di strada si potevano allungare fino a via Farini, creando un percorso più lungo e ragionevole. Sarebbe stato meglio, ma accettiamo tutto e va benissimo: speriamo bene!".

E Maria Teresa Donati, che insieme al marito e alla figlia gestisce il coloratissimo Zanzibar (locale all'angolo con via D'Azeglio) conferma che per il momento la cosa piace sia a chi ci abita che a chi in via de' Carbonesi ha la sua attività: "Le chiacchiere al bar ci raccontano di soddisfazione per questa novità anche se la necessità di poter contare sulla percorribilità dei mezzi durante la settimana è fondamentale un po' per tutti. Detto questo, adesso vediamo come va, immaginando anche di poter avere anche noi dei dehors sulla strada e magari riprogrammare anche orari e chiusure domenicali per garantire la vivacità della strada".

Il provvedimento del Comune di Bologna: ecco come funziona

L'ipotesi era nell'area da tempo, ora si è concretizzata (anche se solo in via sperimentale). Il provvedimento, spiega il Comune di Bologna, arriva a conclusione dei lavori di riqualificazione eseguiti per il miglioramento generale dell'accessibilità, dei percorsi pedonali e della sicurezza della strada con il rifacimento della pavimentazione. Nei mesi scorsi la progressiva riapertura al transito, solo pedonale, di un tratto di via de' Carbonesi -in particolare lato via Farini- "ha consentito a residenti, commercianti e frequentatori di sperimentare e apprezzare una nuova e inedita fruibilità, sicurezza e bellezza della strada appena riqualificata, grazie all'assenza di traffico, rumore, smog, vibrazioni e alla diminuzione della percezione di insicurezza stradale, normalmente provocati dal passaggio dei veicoli pubblici e privati", fa sapere l'amministrazione comunale in una nota.

Per questi motivi, dunque, "si è deciso di sperimentare l'utilizzo pedonale della via de' Carbonesi in modo analogo a quanto già avviene durante i T-days" per "promuovere la mobilità pedonale e ciclistica, migliorare la vivibilità della strada in favore degli abitanti, tutelare l'ambiente sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, tutelare la sicurezza dell'utenza debole (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili), aumentare l'appetibilità del tessuto commerciale, e più in generale l'attrattività turistica grazie a una migliore fruibilità e godibilità della strada e alla valorizzazione degli aspetti culturali e storico-architettonici dell'area, elenca l'amministrazione. Durante i T-days, dal fine settimana dell'8 aprile, il traffico veicolare proveniente da via Farini potrà percorrere piazza Cavour, via Garibaldi e viale XII Giugno per portarsi sui viali.

Sarà invece mantenuta per i residenti la possibilità di accedere-uscire dai propri passi carrabili dalle 6 alle 9. "Al termine di lavori di ristrutturazione importanti- è il commento dell'assessora alla Mobilità Valentina Orioli- restituiamo alla città una via de Carbonesi più bella e più accessibile. La proposta di pedonalizzazione nei weekend, che abbiamo istituito in via sperimentale" vuole "permettere a cittadini e turisti di cogliere appieno questa bellezza e di vivere una parte di città in modo diverso, con quiete e lentezza".